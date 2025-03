"Uratujemy naprawdę kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt istnień". Tego najbardziej potrzebują Ukraińcy

Ludzie wciąż pytają mnie, co mogą zrobić dla Ukraińców, a zwłaszcza dla żołnierzy na froncie - ludzi, którzy ryzykują dla nas. Oto dobra odpowiedź: zdobyć opancerzone pojazdy ewakuacyjne, aby zapewnić im bezpieczeństwo i utrzymać ich przy życiu. I żeby wiedzieli, że o nich myślimy i dobrze im życzymy. Proszę, dołącz do kampanii zbierania pieniędzy dla Ministerstwa Zdrowia Ukrainy na zakup opancerzonego pojazdu ewakuacyjnego i dostarczenie go na front. Ukraina potrzebuje teraz naszej pomocy bardziej niż kiedykolwiek. Ukraińscy żołnierze na froncie ryzykują dla nas wszystkich