Uratowany, a potem zatrzymany. Desperacki skok do wody nie uchronił złodzieja

Na widok mundurów 43-latek wskoczył do wody. Nurt rzeki od razu go porwał. Policjanci po kilkusetmetrowym biegu za tonącym wskoczyli do wody i wraz ze strażakami, wyposażonymi w wodery i odpowiedni sprzęt wyciągnęli go z wody. Potem przyszła chwila prawdy.