Upały w Japonii. Padła rekordowa liczba ludzi w szpitalach.

Japonia - rekordowe upały

Odnotowano najwyższą temperaturę w historii Japonii (odkąd robi się pomiary). 23 lipca w miejscowości Kumagaya, w pobliżu Tokio temperatura wynosiła 41,1 stopnia Celsjusza. Japońska agencja ds. zwalczania pożarów i skutków katastrof ogłosiła, że między 30 kwietnia, a 5 sierpnia w szpitalach z powodu upałów znalazło się łącznie 71 255 osób. U pacjentów podejrzewano udar cieplny i wyczerpanie upałem. Liczba ta znacznie przewyższa rekord z 2013 roku. Wówczas w odstępie czasu między 1 czerwca, a 30 września do japońskich szpitali z powodów upałów trafiły 58729 osób. Spośród tegorocznych pacjentów prawię połowę, bo 48,2 % stanowiły osoby starsze.

Apel miejscowych władz

Agencja ds. zwalczania skutków katastrof uprzedza, że w Japonii nadal będzie upalnie. Apeluje, żeby mieszkańcy włączyli klimatyzatory i pili dużo wody. Japońskie ministerstwo oświaty również wydało zalecenia zwracając się do lokalnych władz z prośbą o wydłużenie tegorocznych wakacji, żeby uchronić uczniów przed udarami.

Udar słoneczny - przyczyny

Przypominamy, że przyczyną udaru słonecznego jest zbyt długie wystawienie ciała na działanie promieni słonecznych, co prowadzi do zaburzeń w pracy ośrodka termoregulacji, odwodnienia i nadmiernej utraty elektrolitów. Oddawanie ciepła staje się znacznie utrudnione lub wręcz uniemożliwione. Miejscowe działanie promieni słonecznych na skórę głowy prowadzi do przekrwienia opon mózgowych i mózgu.