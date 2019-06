"Upał znaczy testosteron". Czy zmiany klimatyczne wywołują więcej przemocy?

Podczas upałów jesteśmy rozdrażnieni i szybciej tracimy cierpliwość. I będzie tak coraz częściej, ponieważ klimat się zmienia, a temperatury będą odczuwalnie wzrastać - uważają naukowcy.

Stres rodzi agresję

Od dziesięcioleci już amerykańscy eksperci zajmują się tym tematem, bo długie, gorące lata, obfitujące w incydenty przemocy nie są tam niczym nowym. Badacze ci przeprowadzili szereg eksperymentów i przeanalizowali wskaźniki przestępczości pod kątem regionów i lat. Ich badania udowadniają, że stres wywołany upałami prowadzi do wzrostu przemocy i agresji – co opisuje Anderson w fachowym „Current Climate Change Reports”. Przytacza między innymi tezę z wcześniejszych badań, według której każdy etap ocieplenia klimatu o 1 stopień może spowodować wzrost liczby zabójstw o 6 procent. Naukowcy postawili taką tezę analizując dane z 60 krajów.

W odniesieniu do USA badacze doszli do wniosku, że wzrost temperatury o nieco ponad jeden stopień Celsjusza spowoduje wzrost o 25 tys. liczby przypadków ciężkich czy nawet śmiertelnych ataków.

Trzeba uwzględniać więcej czynników

Do twierdzeń tych sceptycznie podchodzi niemiecki badacz konfliktów Andreas Zick z Bielefeldu. Nie neguje on tego, że upały mają różne efekty. Lecz w rzeczy samej, efekt socjologiczny jest tak słaby, że trzeba zawsze myśleć w kategoriach koincydencji z innymi czynnikami – twierdzi prof. Zick kierujący katedrą interdyscyplinarnych badań konfliktów i przemocy na uniwersytecie w Bielefeldzie.

Kiedy do awantur dochodzi w słabych socjalnie skupiskach, rolę potrafi odgrywać także pogoda i ciasnota. Jak wynika z danych berlińskiego Senatu w zakresie środowiska, upał ma wpływ na wzrost napięć w miejscach, gdzie i tak wystepują już problemy socjalne. Mowa tu o dzielnicach Berlina Moabit, Wedding i Neukölln, gdzie w ciasnej zabudowie żyje ponad 600 tys. berlińczyków. Zaobserwowano wzrost agresji, kiedy upały utrzymywały się tam przez dłuższy czas – wyjaśnia prof. Zick. Jeżeli klimat staje się dla ludzi nieprzyjemny, przenosi się to na całe otoczenie. Ale to twierdzenie jest prawdziwe tylko do pewnego poziomu temperatur. Ekstremalny upał hamuje z kolei agresję, ponieważ po prostu obezwładnia ludzi.