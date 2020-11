Unisław. Gigantyczny pożar składowiska opon. Gasi go kilkadziesiąt zastępów straży

Pożar na składowisku opon wybuchł około godziny 18. Ogień objął już ponad 700 metrów kwadratowych składowiska, które łącznie zajmuje ok. 1,5 ha.

W powietrzu unosi się gryzący dym. Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław poprosił mieszkańców, by pozamykali okna i nie wychodzili z domu.

Pożar w Raciniewie. Strażacy wciąż walczą

- Masakra, płomienie widzieliśmy już przy wjeździe do Unisławia. Strasznie gorąco, duszno, mokro. Obok linie wysokiego napięcia. Transformator jeszcze pod napięciem. Strach o każdy krok - relacjonowała portalowi czaschełna.pl strażaczka Natalia Retkowska z miejsca akcji. - Próbujemy uratować stolarnię, jeden samochód dostawczy udało nam się wydobyć, próbujemy uratować drugi - opowiadała.

Niedaleko składowiska są dwie stolarnie i stacja benzynowa. Trwa walka o to, by ogień do nich nie dotarł.