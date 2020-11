Unikał kary przez 9 lat. Ukrył się w szafie przed policją.

Poszukiwany ukrył się w szafie

Pod koniec października jeden z policjantów z Kietrza dowiedział się, że poszukiwany listem gończym mężczyzna może przebywać na terenie województwa śląskiego. Wspólnie z funkcjonariuszami wydziału kryminalnego w Bytomiu udał się on do mieszkania, gdzie mógł przebywać poszukiwany.

Obostrzenia. "Walczymy, by nie było lockdownu"

Gdy policjantom udało się wejść do lokalu, okazało się, że mężczyzna po raz kolejny chciał uniknąć kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. 37-latek schował się we wnętrzu domowej szafy. Po wyprowadzeniu z domowego mebla trafił do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzone wcześniej kary pozbawienia wolności.