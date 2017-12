Unijni komisarze chcą uciąć fundusze Polsce i Węgrom

Na łamach niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" ukazał się wywiad z unijnym komisarzem ds. budżetu. Guenther Oettinger zapowiada, że będzie przekonywał innych komisarzy do uzależnienia unijnych funduszy od praworządności i przyjmowania uchodźców. Rozmowy na ten temat mają się rozpocząć z początkiem nowego roku.

Odpowiadając na pytanie o sens zmuszania Polski i Węgier za pomocą finansów do przyjmowania uchodźców i przestrzegania praworządności, odpowiedział, że to temat, który jest podejmowany już od jakiegoś czasu. - Na początku stycznia będę rozmawiał o tym z ekspertami i moimi kolegami z Komisji. Nie przesądzam wyniku dyskusji, ale wydaje mi się oczywiste to, że fundusze strukturalne funkcjonują lepiej, gdy ich odbiorcy przestrzegają reguł praworządności - powiedział.