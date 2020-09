Unia Europejska. Koniec ekstradycji do Polski? Jest precedens

Komunikat wydała Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (IRK) Sądu Okręgowego w Amsterdamie. W lipcu sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z pytaniem, czy może wysłać do Polski jednego podejrzanego.

Unia Europejska. Podobna sprawa miała już miejsce

Choć sprawa dotyczyła narkotyków, holenderski sąd uznał, że polskie sądy mogą nie być w pełni niezależne od rządu i zadecydował o zatrzymaniu mężczyzny. To nie pierwsza taka sytuacja. Z podobną sprawą mieliśmy do czynienia w 2018 roku. Wówczas, to sąd irlandzki, z tych samych przyczyn, nie zdecydował się przekazać Polsce podejrzanego.