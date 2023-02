Umarła w drodze do szpitala. Osierociła dwóch synów

Po północy karetką zabrano panią Justynę w drogę do szpitala w Rzeszowie. Niestety, nigdy tam nie dotarła. Na trasie doszło do zatrzymania krążenia u pacjentki. Ratownikowi udało się przywrócić ją do życia. Jej stan był jednak niestabilny. Zdecydowano więc o przewiezieniu jej na SOR w szpitalu w Sędziszowie Małopolskim. Kobieta zmarła tam o godz. 1.15.