Ulewy, burze, gradobicia i wichury. Przed Niemcami ciężką doba

Na południu, w centrum oraz na zachodzie Niemiec, w związku z silnym wiatrem, wydano żółte alerty pierwszego stopnia. Obejmują one pozostałą część Dolnej Saksonii, Saksonię-Anhalt, północną część Brandenburgii, większość Nadrenii-Północnej Westfalii, Turyngii, Hesji i Saary. Na obszarze objętym żółtymi ostrzeżeniami, wiatr może wiać w porywach do około 70 km/h. Alerty te obowiązują do piątku do godz. 18:00 (na zachodzie) i do 23:00 na wschodzie kraju.