Ulegnij serialowej obsesji w CANAL+ telewizji przez internet

W najnowszej usłudze CANAL+ telewizji przez internet ukojenie znajdą obsesyjni poszukiwacze nie tylko złota, lecz także serialowych emocji: dostarczy ich sierpniowy hit „Wszystko, co lśni”, nowy sezon serialu „Więzy krwi”, oraz premierowa „Kraina Lovecrafta” dostępna od 17 sierpnia. Lato serialowych hitów uzupełnią trzymające w napięciu „Sfora”, „Obsesja” oraz „Jej tajemnica”. Co to oznacza dla widzów? To zniewalająca Eva Green, przerażające potwory rodem z powieści Lovecrafta, dwie kobiety, które zachwyciły Stephena Kinga oraz rodzinne sekrety, które łączą mocniej niż więzy krwi.