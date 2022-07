Ukraiński samolot rozbił się w Grecji. Na pokładzie niebezpieczne materiały

W sobotę późnym wieczorem doszło do katastrofy ukraińskiego samolotu transportowego Antonow An-12. Maszyna rozbiła się w pobliżu miasta Kawala w północno-wschodniej Grecji. Na pokładzie mogły natomiast znajdować się niebezpieczne materiały. Takiej informacji udzielił telewizji ERT jeden ze strażaków, wydelegowany do akcji na miejscu. Wcześniej straż pożarna informowała, że mogła to być amunicja.