Ukraiński Enerhoatom: Na terenie zaporoskiej elektrowni jądrowej stacjonuje 500-900 Rosjan

Zaporoska elektrownia jądrowa." Okupanci nawet nie zdają sobie sprawy, z czym mają do czynienia"

"Okupanci nawet nie zdają sobie sprawy, z czym mają do czynienia" - stwierdził koncern. "My jesteśmy tylko zmuszeni, by odpowiadać na ich rozkazy. Na przykład wczoraj: mają strefę wtargnięcia, którą otoczyli i z której strzelają. Bezpośrednio naprzeciwko elektrowni atomowej, bardzo blisko, znajduje się blok energetyczny nr 1, obok niego wysadzili w powietrze metalową skrzynię. Był głośny wybuch. Skutki tych działań mogą być straszne" - ostrzegł.