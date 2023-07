Ukraiński "Duch" zabił 76 Rosjan. "Zaczęliśmy siać postrach"

"Oczywiście, że się boję". Snajperzy opowiadają o swojej pracy

- To nie jest powód do dumy, ale nie zabijamy ludzi, niszczymy wrogów - zaznacza z kolei jeden ze snajperów, Kuzia. Mężczyzna przed wojną pracował w fabryce i twierdzi, że nigdy nie lubił broni, ale po rosyjskiej inwazji został zmuszony do tego, by za nią chwycić.