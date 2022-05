Prysznic z wyrzutni. "Ukraińscy żołnierze zawstydzili inżynierów ze Szwecji"

"W przeciwieństwie do jednorazowej wyrzutni, prysznic polowy NLAW jest przyjazny dla środowiska i jest do wielokrotnego użytku. Green Tech wkracza do armii" - chwali pomysłowość żołnierzy ukraiński resort obrony. "Nasi prości żołnierze zawstydzili inżynierów ze Szwecji i Wielkiej Brytanii" - dodaje humorystycznie ministerstwo w Kijowie.