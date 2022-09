Ukraińscy rolnicy znów w akcji. Żołnierze nie wierzyli własnym oczom

Na udostępnionym materiale wideo przez niezależną agencję Nexta możemy zobaczyć, jak grupa żołnierzy zatrzymuje się na chwilę, by sfilmować to, co właśnie dzieje się na ich oczach. Z naprzeciwka pojawia się ciągnik, a tuż za nim rosyjski czołg T-72 i koparka. Pojazdy kierowane przez okolicznych rolników od razu wzbudziły sympatię wojskowych, a później rozgrzały media społecznościowe.