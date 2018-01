Ukrainka po wypadku w pracy straciła rękę. "To jest młoda dziewczyna, chce normalnie funkcjonować"

Reporterka Wirtualnej Polski odwiedziła w szpitalu Alonę Romanenko, której maszyna zmiażdżyła rękę. Małżeństwo myśli o protezie, dzięki której kobieta będzie mogła w miarę normalnie funkcjonować.

Alonie Romanenko maszyna do prasowania pościeli wciągnęła rękę miażdżąc ją aż do wysokości powyżej łokcia. Mimo krzyków pracownicy pralni nie potrafili szybko zatrzymać magla. Jak mówi mąż kobiety, Andrej Romanenko, dla właściciela ważniejsze od życia i zdrowia Alony była maszyna. Zmiażdżona ręka nie nadawała się do rekonstrukcji i lekarze zdecydowali się na jej amputację. Kobieta jest po operacjach i czekają ją następne.