Ukrainiec udawał Rumuna, aby wyjechać z Polski. "Pierwszy przypadek"

- Do odprawy na wyjazd z Polski zgłosił się mężczyzna podający się za obywatela Rumunii. W trakcie weryfikacji przedstawionych do kontroli dokumentów - dowodu osobistego oraz prawa jazdy, wydanych rzekomo przez władze Rumunii - strażnicy graniczni nabrali podejrzeń co do ich autentyczności - informuje por. SG Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.