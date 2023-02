Ukraińcy trzymają się mocno, ale płacą potężną cenę. Badanie nie pozostawia złudzeń

Co ciekawe, nie zważając na wszystkie te problemy, Ukraińcy z optymizmem patrzą w przyszłość. 61 proc. ankietowanych zapytanych o to, jak widzi nadchodzące miesiące stwierdziło, że "oczekuje poprawy". Często dodawali, że, kiedy myślą o nadchodzącej perspektywie, towarzyszy im nadzieja (59 proc.). Nadzieja to również słowo, które często powtarzają mieszkańcy Kijowa, z którymi rozmawiałem. Tłumaczą, że codziennie szukają kolejnych powodów, by przy niej trwać. Dopytywani o to, co teraz daje im największą nadzieję często powtarzają: "wiara w to, że w tym roku zwyciężymy".