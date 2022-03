Ukraińcy apelują do matek jeńców. Przejmujące plakaty

Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało w mediach społecznościowych specjalną wiadomość, która skierowana jest do "tysięcy biednych rosyjskich matek, których synowie zostali schwytani". Jak tłumaczy ukraiński resort, podjęto decyzję o oddaniu rosyjskich żołnierzy w ręce bliskich. Jest tylko jeden warunek - matki muszą same przyjechać do Kijowa i zobaczyć na własne oczy, co Rosja zrobiła ze stolicą Ukrainy.