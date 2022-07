Ukraina z ogromnym wsparciem finansowym z UE. Zapadła decyzja

Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej

Pomoc finansowa to niejedyne wsparcie, jakiego Bruksela udziela władzom w Kijowie. W toku jest proces, który ma się zakończyć przyznaniem Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE, a w dalszej perspektywie pełnoprawnym członkostwem we Wspólnocie.