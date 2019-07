Ukraina. SBU zwalnia załogę rosyjskiego statku. Jednostkę zatrzymuje

Ukraińska służba SBU zwolniła w czwartek załogę rosyjskiego tankowca, który w listopadzie blokował ukraińskie okręty w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Informację podała agencja RIA Nowosti powołując się na źródła w rosyjskiej ambasadzie w Kijowie.

Jak informuje rzeczniczka praw człowieka Tatiana Moskalkowa obecnie rosyjska załoga jedzie autokratem do Mołdawii. Z tego miejsca mają odlecieć do Moskwy.

- Oni nie zostali zatrzymani, nie wysunięto wobec nich zarzutów (...). Sprawdzono ich paszporty i wsadzono do autokaru - stwierdziła Moskalowa.