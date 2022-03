Ukraina potrzebuje coraz więcej pocisków. Co najmniej 1000 dziennie

Nie byłoby to możliwe bez wsparcia, które Ukraina już otrzymała z Zachodu. Według CNN, do 7 marca Stany Zjednoczone wraz z innymi członkami NATO wysłały do walki z Rosją około 17 000 pocisków przeciwczołgowych i 2 000 pocisków przeciwlotniczych. Szacuje się, że do dziś liczba ta jest już znacznie wyższa, bo dostawy są kontynuowane.