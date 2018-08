Ukraina. Polacy zatrzymani w zamkniętej strefie w Czarnobylu

Dwóch obywateli Polski, którzy nielegalnie przebywali w zamkniętej strefie wokół elektrowni w Czarnobylu zatrzymała ukraińska policja. Amatorom "ekstremalnej turystyki grozi mandat i wydalenie z Ukrainy".

26 kwietnia minęły 32 lata od największej katastrofy w dziejach energetyki jądrowej. W 1986 r. doszło do awarii reaktora i chemicznego wybuchu wodoru powstałego na skutek nieprawidłowo przeprowadzonego testu bezpieczeństwa. W wyniku wybuchu do atmosfery dostały się radioaktywne pyły grafitu i uranu. Dane dotyczące poszkodowanych są różne. Zgodnie z raportem Forum Czarnobyla katastrofa pochłonęła 31 ofiar, a na chorobę popromienną zachorowało ponad 200 osób.

Z terenów otaczających elektrownię ewakuowano blisko 350 tys. ludzi, a wjazd tam jest wciąż formalnie nielegalny. Wycieczki do Czarnobyla stają się jednak coraz bardziej popularne. Na Ukrainie funkcjonuje mnóstwo firm organizujących wyjazdy do Strefy Wykluczenia. Wycieczki w to miejsce organizowane są pod hasłem "delegacji". Koszt jednodniowej wycieczki z Kijowa to ok. 100 dolarów.