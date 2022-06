Ukraina pod zaborami jak Polska. Oto prawdziwy cel Putina

- Jedną z wizji jest podzielenie w odpowiednim czasie Ukrainy tak, jak to działo się w Polsce. (…) To byłby rodzaj rosyjskiego państwa wasalnego. Ukraina walczy o swoje istnienie, a Rosja nie ma co do tego dobrych planów. Wszystko, co robi Rosja, to taktyka – komentuje Pekka Toveri.