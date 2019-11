Pies okrutnie okaleczony przez właściciela. Dostał od życia drugą szansę

Dwuletni kundel jako szczeniak przeżył piekło. Jego poprzedni właściciel, będąc pod wpływem środków odurzających, obciął mu obie przednie łapy. Wpadł w szał po tym, gdy zobaczył wykopany przez psa dół w ogrodzie. Amputacja miała być nauczką dla niesfornego zwierzęcia. Ranne zwierzę na terenie posesji znaleźli później sąsiedzi.

Do tej potwornej tragedii doszło na Ukrainie. Sąsiedzi narkomana okazali się dobrymi ludźmi i zabrali psa do najbliższego schroniska, by zapewnić mu opiekę medyczną. Tam okaleczony pies w cierpieniu dochodził do siebie przez kilka miesięcy. Jego nowi opiekunowie cały czas bali się jednak, że może nie przeżyć zimy z powodu swojej niepełnosprawności.