Ukradła dom. Właściciel nazywał się jak jej ojciec

W Nowym Jorku aresztowano kobietę z Bronksu, która została oskarżona o kradzież domu zmarłemu mężczyźnie - informuje New York Post. Nieboszczyk nosił to samo nazwisko, co jej zmarły ojciec. Kobieta na sprzedaży nieruchomości miała zarobić ponad 350 tysięcy dolarów. Za uzyskane w ten sposób środki podobno kupiła kosztowną biżuterię i samochód.