Ukradł kasownik z tramwaju. Nie mógł się oprzeć, bo jest pasjonatem miejskiej komunikacji

Prawdziwe hobby potrafi pochłonąć wolny czas i sprawić, że podejmujemy nie do końca racjonalne decyzje. Tak było w przypadku 20-latka, który ukradł kasownik do biletów z tramwaju w Elblągu. Gdy ochłonął sam oddał skradziony przedmiot i przeprosił.

Młody mężczyzna trzy razy przymierzał się do kradzieży. Za każdym razem wsiadał do tego samego wagonu i stopniowo rozmontowywał kasownik. W końcu udało mu się go zdjąć i wynieść.