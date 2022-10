Ukradł kabanosy i bronił ich jak lew. Pracownik stacji został pobity

Na warszawskim Targówku doszło do rozboju. 27-letni mężczyzna wszedł do jednej ze stacji paliw, po czym ukradł paczkę kabanosów o wartości 11 zł. Gdy pracownik poprosił o zwrot towaru, ten uderzył go dwukrotne w twarz. Policja zatrzymała sprawcę, grozi mu do 5 lat więzienia.