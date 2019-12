WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 1 bronisław komorowski oprac. Patryk Osowski 1 godzinę temu Ujawniono nagrody w Centrum Obsługi KPRP. Komorowski znacznie hojniejszy od Dudy Jednorazowo 54 tys. złotych - nawet na tak wysokie nagrody mogli liczyć pracownicy Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, gdy urząd głowy państwa pełnił Bronisław Komorowski. Finansowe wyróżnienia wciąż są wysokie, chociaż podczas prezydentury Andrzeja Dudy znacznie spadły. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Prezydent Andrzej Duda z żoną żegnający byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego żonę (Sejm, 2015 r.). (PAP) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP daje wsparcie w realizacji zadań głowy państwa i jego urzędników. Działalność CO KPRP to między innymi zapewnienie kompleksowej obsługi oficjalnych uroczystości, administrowanie nieruchomościami czy świadczenie szerokiego wachlarza usług niezbędnych do codziennego funkcjonowania organizacji, z którymi współpracują. Portal interia.pl ujawnił teraz, że pracownicy Centrum mogą liczyć na wysokie premie i nagrody. Podkreślono, że większość zatrudnionych tam osób to kierowcy, rzemieślnicy, kucharze, kelnerzy i sprzątaczki. Z danych wynika, że nagrody uznaniowe dla pracowników CO w czasie kadencji Bronisława Komorowskiego wyniosły ponad 9 mln zł, a gdy urząd pełnił Andrzej Duda jak na razie ponad 5,5 mln zł. Różnica jest więc wyraźna. "Jeśli chodzi o nagrody dla kierownictwa szczodrzejszym od Andrzeja Dudy nadzorującym okazał się Bronisław Komorowski. Od 2011 r. najhojniejsze nagrody wynosiły od 17 do 40 tys. zł. Najwyższą wypłacono, kiedy Komorowski ustępował z urzędu w 2015 r. To wówczas jedna osoba z szefostwa CO KPRP - dyrektor, jego zastępcy bądź główna księgowa - zainkasował nagrodę w wysokości 54 tys. zł" - czytamy. W sumie w ciągu 5 lat nagrody dla kierownictwa miały wynieść około 500 tys. zł. Jak na tle poprzednika wypada Andrzej Duda? Podczas całej prezydentury nagrody takie były ledwie dwie - na 20 i 16,5 tys. zł. W sumie wyniosły więc ponad 36 tys. zł. Wulgarne wystąpienie Frasyniuka. Krytyczna reakcja Siemoniaka Z kolei porównanie wysokości przyznawanych premii okazało się trudniejsze. Portal nie otrzymał bowiem dokładnych danych za 2015 rok, gdy władza przekazywana była Dudzie przez Komorowskiego. "Wiemy jednak, że od 2011 do 2013 r., kiedy rządził Komorowski, premie dla pracowników pochłonęły niewiele ponad 4 mln zł. Dla porównania: od 2016 do 2018 r. wzrosły do 4,2 mln zł" - czytamy. Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/autor/jakub-szczepanski/news-ujawniamy-wysokosc-nagrod-w-centrum-obslugi-kancelarii-prezy,nId,3368309#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome Na swojej stronie internetowej CO KPRP podkreśla, że jako instytucja realizuje zadania publiczne na rzecz prezydenta RP oraz Kancelarii Prezydenta RP w zakresie obsługi gospodarczej, techniczno-remontowej, inwestycyjnej, porządkowej, usług wydawniczych oraz poligraficznych, obsługi recepcyjnej, transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej, rekreacyjnej, gospodarki materiałowej i zaopatrzenia. Organem założycielskim CO jest szef Kancelarii Prezydenta RP. Źródło: interia.pl Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące