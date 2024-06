Ujawniliśmy przemoc w ośrodku dla dzieci. Jezuici przepraszają i zawieszają dyrektorkę

To głównie Katarzyny Mader dotyczą relacje. - Potrafiła wejść do pokoju i wyrzucić wszystkie ubrania z szafy na podłogę. Często tak robiła. "Sprzątaj to! Nie masz co robić w pracy?!". Ciągły wrzask i wytykanie błędów - opowiadała jedna z pracownic. WP dotarła również do nagrań, które potwierdzają relacje. "Nie pyskujcie mi, gówniarze wredne!", "no co, świętoszku głupi?!" - m.in. tak zwracała się do dzieci Katarzyna Mader. Innym razem twierdziła, że "diabeł opętał ten dom" oraz że "diabły prześladują" jej podopiecznych.