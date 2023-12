"WSJ" ujawnia nazwisko zabójcy Prigożyna. Kreml błyskawicznie reaguje

"The Wall Street Journal" ujawnił wyniki dziennikarskiego śledztwa, z których wynika, że zabójstwo Jewgienija Prigożyna zlecił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjkiej, Nikołaj Patruszew. To on miał ostrzegać Władimira Putina przed szefem wagnerowców, ale prezydent Rosji ignorował przestrogi swojego zwierzchnika przez wzgląd na sukcesy, jakie Prigożyn osiągał na froncie.