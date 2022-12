Uganda: hipopotam połknął i wypluł dziecko. Dwulatek cudem przeżył

Nieświadome niebezpieczeństwa dziecko bawiło się nad jeziorem, znajdującym się niedaleko jego domu, kiedy zostało zaatakowane przez hipopotama, wynika z informacji policji. "Chwycił on dziecko swoimi ogromnymi szczękami i był w trakcie połykania, gdy zobaczył to stojący nieopodal mężczyzna i zaczął gorączkowo obrzucać zwierzę kamieniami" - relacjonuje brytyjski dziennik "The Daily Telegraph".