UE. Zielone światło dla zamknięcia procedury przeciw Polsce

– To ważny dzień dla Polski i polskich obywateli. Procedura z artykułu 7 kładła się cieniem na polskiej reputacji – mówił minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który także uczestniczył w obradach Rady UE w Brukseli. Dziękował on KE oraz przedstawicielom krajów unijnych za okazane zaufanie do planu działań na rzecz przywrócenia praworządności w Polsce, który zaprezentował on już w lutym br. i który jest podstawą dla decyzji Komisji. Przyznał, że odbudowywanie praworządności w Polsce to "trudny, skomplikowany proces", który zależy od różnych okoliczności. Jestem bardzo wdzięczny państwom członkowskim, które dziś się wypowiadały, za zrozumienie dla trudności, które wiążą się z tym procesem i za zaufanie do przedstawionego planu działania, a także za docenienie wszystkiego, co do tej pory udało się zrobić – dodał Bodnar.