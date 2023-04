UE zabiera się za algorytmy w sieci. AI też na celowniku

Media społecznościowe to więcej niż przechowalnie

Tego rodzaju platformy są od lat nie tylko wykorzystywane w celach rozrywkowych, ale i nadużywane do prowadzenia wojen informacyjnych, szerzenia fejków i teorii spiskowych czy działań, których celem jest mobilizowanie grup ekstremistycznych. Na platformach wideo, takich jak TikTok, z których korzystają przede wszystkim ludzie młodzi, rozpowszechniane są treści mogące prowadzić do zaburzeń odżywiania, jak anoreksja czy bulimia, czy do samookaleczeń.