UE przekaże 200 mln euro na wzmocnienie granic. Jest warunek

Unia przekaże Polsce i krajom bałtyckim 200 mln euro na wzmocnienie granic - przekazała podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami Komisarz do spraw wewnętrznych UE Ylva Johansson. Podkreśliła, że należy dołożyć wszelkich starań, by nie doszło do kolejnych kryzysów migracyjnych na wschodnich granicach UE.