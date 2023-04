Udusiła synka pieluszką. Patrycja C. usłyszała wyrok

- Oskarżoną uznaję za winną tego, że działając w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia swojego małoletniego syna, położyła go w pozycji na brzuchu, a następnie wsadziła pieluchę tetrową do ust. Chwyciła ręką za kark i przyciskała do poduszki, uniemożliwiając oddychanie, doprowadzając do niewydolności oddechowej poprzez gwałtowne uduszenie i do zgonu - przekazała sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Małgorzata Puczko.