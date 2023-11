Udusił żonę i dwie córki. Prokurator wydał decyzję

W poniedziałek podczas przesłuchania, mężczyzna wyznał, że gdy zrozumiał, co zrobił, chciał popełnić samobójstwo, ale zabrakło mu odwagi. W ostatnią sobotę pojechał do Poznania do galerii handlowej, tam zgłosił się do ochroniarza, powiedział, że zabił żonę i córki. Został wówczas zatrzymany przez policję. Serhij T. przyjechał do Polski w 2018 roku. Nie był notowany i karany.