Tragedia w Puszczykowie. Sąsiedzi są wstrząśnięci

Do zbrodni tej przyznał się już 42-letni mąż kobiety i ojciec dziewczynek. Podczas przesłuchania w prokuraturze wyznał, że zrobił to, bo żona robiła mu awantury o to, że nadużywa alkoholu, nie pracuje i ma długi. Planował zabić tylko żonę, ale gdy jedna z córek się obudziła, udusił także ją i jej siostrę.