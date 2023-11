Karina Bosak urodziła. Ucieknie na macierzyński?

Urlop macierzyński? Nic z tego

Prawdopodobnie na pewien czas Karina Bosak zniknie z polskiej sceny politycznej. Czy po to, by uciec na zasiłek macierzyński? Nie, gdyż polskie prawo nie przewiduje takiej możliwości. Okazuje się, że jest to problem, na który kobiety w Sejmie od dłuższego czasu zwracają uwagę.