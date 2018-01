Uczniowie technikum musieli rozwiązać skandaliczne zadanie. W sieci wrze

W facebookowej grupie "Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom" pojawiło się zdjęcie zadania z biologii. Dotyczyło daltonizmu u dziecka, którego ojciec-genetyk uderzył matkę w twarz. Autorka zadania spytała, dlaczego to zrobił. To wywołało burzę na Facebooku.

"Daltonizm jest powodowany obecnością recesywnego genu d sprzężonego z płcią. Pewien znamienity genetyk, nie dotknięty daltonizmem, poślubił zdrową kobietę. Po roku urodziła się córka. Kiedy mąż dowiedział się, że córka nie widzi prawidłowo barw, uderzył żonę w twarz. Dlaczego to zrobił? Przeprowadź dowodzenie za pomocą krzyżówek" – brzmi zadanie, o którym dyskutują członkinie grupy "Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom".

Zadanie pojawiło się na lekcji biologii w Technikum Łączności w Gdańsku. Prosimy o komentarz dyrekcję. "Ustaliliśmy, iż faktycznie doszło do sytuacji, w której prowadząca zajęcia umieściła zadanie o niestosownej treści. Jak wyjaśniła, nie było jej intencją propagowanie przemocy. W rozmowie z przełożonymi wytłumaczyła, że ćwiczenie, które wykorzystała pochodzi z podręcznika renomowanego wydawnictwa. Przeprasza za zaistniałą sytuację" – czytamy w przesłanym do redakcji Wirtualnej Polski oświadczeniu. Dowiadujemy się również, że szkoła "przykłada dużą uwagę do kształtowania właściwych postaw i sprzeciwia się wszelkim formom przemocy".