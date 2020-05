"Uczniowie nie wrócą do szkół do końca roku szkolnego". MEN tłumaczy wypowiedź wiceministra

- Gdyby czytać to, co zostało powiedziane, to wynika z tego jasno, że do 26 czerwca nie ma takich decyzji, aby uruchomić prace pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych - mówił wiceminister edukacji, podkreślając, że powrót do szkół być może będzie możliwy jedynie dla uczniów klas I-III. Kopeć dodał też, że wkrótce zostanie opublikowane nowe rozporządzenie rządu. - Będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych. Zapewne część tych wytycznych będzie przedstawiona dzisiaj - dodał.