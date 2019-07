Uciekł przed więzieniem 20 lat temu. Policja wreszcie go dopadła

Funkcjonariusze z Krapkowic zatrzymali 64-letniego mężczyznę, który dwadzieścia lat temu podczas przepustki z więzienia uciekł do Niemiec. Skazany wpadł wkrótce po powrocie do Polski.

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach informuje, że mężczyzna został skazany na karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu w 1999 roku. Podczas pierwszego roku odsiadki skazany udał się na przepustkę, jednak po jej upływie ani myślał wrócić do więzienia i wyjechał do Niemiec.

Po dwudziestu latach mężczyzna uznał, że w Polsce nikt już o nim nie pamięta i postanowił odwiedzić rodzinne strony. Stało się jednak inaczej. Mężczyźnie nie pomogło nawet to, że odmówił podania krapkowickim policjantom swoich danych osobowych, nie posiadał dokumentów, a jego wygląd zewnętrzny różnił się od tego sprzed 20 lat.

64-latek został przetransportowany do zakładu karnego, gdzie odsiedzi resztę wyroku. "Co się odwlecze, to nie uciecze" - komentują sprawę krapkowiccy policjanci.