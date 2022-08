Uciekinierzy z Rosji poprosili o azyl w Norwegii

Jak przekazał szef policji z Finnmark Tarjei Sirma Tellefsen, tylko tego lata odnotowano już dwa incydenty, które postawiły norweskie służby w stan gotowości. Wcześniejszy incydent miał miejsce pod koniec czerwca, kiedy obywatel Rosji nielegalnie znalazł się na terytorium Norwegii. Wówczas poprosił o azyl polityczny. Ten sam sposób obrały trzy inne osoby z Rosji, które we wtorek również wkroczyły do Norwegii bez żadnego pozwolenia - podaje The Barents Observer.