Uciekali z Rosji. Koczownicy z lotniska wjadą do Korei Południowej

Rosjanie postanowili walczyć o wjazd do Korei Południowej w sądzie. Wynajęli adwokata, a sami rozpoczęli koczowanie na lotnisku, którego nie mogli opuścić. Po kilku miesiącach dwóch z uciekinierów może cieszyć się z pozwolenia na wjazd do Korei Południowej. Ale tylko dwóch. Trzeci został dalej z niczym. Ma prawo do odwołania się od decyzji, jednak wciąż musi pozostawać na lotnisku.