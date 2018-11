Uchodźcy z Pakistanu zatrzymani w Polsce. Do samolotu wsiedli bez dokumentów

Uchodźcy z Pakistanu zatrzymani na lotnisku w Pyrzowicach. Na pokład samolotu do Polski imigranci wsiedli… bez dokumentów.

Zatrzymano nielegalnych uchodźców

Jak podaje portal silesion.pl, w Pyrzowicach doszło do nietypowego zdarzenia. Zatrzymano uchodźców z Pakistanu, którzy na pokład samolotu dostali się… bez dokumentów. Według śląskiej straży granicznej to pierwszy tego typu zanotowany przypadek. Należy podkreślić, że cudzoziemcy przylecieli do Polski samolotem rejsowym z Dubaju. Dopiero podczas kontroli granicznej wyszło na jaw, ze ani mężczyzna, ani kobieta z trójką dzieci nie mają przy sobie żadnych dokumentów.