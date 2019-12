Ubezpieczenie nieruchomości - co potrzebujesz o nim wiedzieć?

Jednym z ubezpieczeń, które trzeba wykupić, a o którym często zapominamy, jest ubezpieczenie nieruchomości. Pamiętamy o tym, by wykupić ubezpieczenie na pojazd, ubezpieczenie na wyjazd czy też polisę na życie. Tymczasem polisa na mieszkanie lub dom jest równie ważna, ponieważ chroni nas przed licznymi zagrożeniami związanymi z naszym domem lub mieszkaniem.

Nieruchomość mieszkaniowa to obiekt, który ma dużą wartość – zwykle od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Sytuacje losowe związane z taką nieruchomością (jak pożar, powódź czy wichura) lub kradzież mienia mogą spowodować utratę dorobku życia, na który pracowaliśmy przez wiele lat. Wielotysięcznych strat nie jesteśmy w stanie często odrobić nawet do emerytury, co wpływa negatywnie na nasze życie codzienne, szczególnie przy zdarzeniach losowych, gdy w takim domu lub mieszkaniu nie jesteśmy w stanie przez dłuższy czas zamieszkać. W związku z tym tak niezwykle ważne jest zapewnienie sobie i swoim bliskim odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przez wykupienie polisy. Przed wyborem ubezpieczyciela warto przeanalizować ofertę kilku różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki temu wybierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie pod kątem kosztów i zakresu ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o kalkulator ubezpieczeń nieruchomości, taki jak mFind, korzystając z niego, można ubezpieczyć mieszkanie lub dom, bez względu na wartość. Wystarczy tylko określić widełki cenowe i wpisać kod miejscowości, w której znajduje się taka nieruchomość. Konieczność podania takich danych wynika z faktu, iż w różnych lokalizacjach ryzyko wystąpienia sytuacji losowej może być różne. Dzięki uzupełnieniu niezbędnych informacji uzyskamy jednoczesny dostęp do oferty kilkudziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku. To bardzo ważne, ponieważ różnice cenowe mogą wynosić w takim przypadku aż kilkadziesiąt procent. W zakresie ochrony nieruchomości istnieje możliwość ubezpieczenia za granicą lub w kraju, niezależnie od tego, w którym miejscu aktualnie przebywamy. Cały proces odbywa się online, zatem wystarczy do tego łącze internetowe. Nie musimy już w tym celu udawać się do lokalnej agencji ubezpieczeniowej, co jest bardzo wygodne, szczególnie gdy mieszkamy poza miastem. Porównywarka online łączy się z serwerami różnych towarzystw ubezpieczeniowych, dzięki czemu oferta ubezpieczenia mieszkania lub domu jest aktualna i nie wywoła zaskoczenia przy wyborze konkretnego towarzystwa.