Tysiące Polaków pójdzie w kamasze. "Nie przygotują specjalistów, ale mięso armatnie"

"Wojsko weekendowe". Gen. Skrzypczak wskazuje priorytety

- Dziś głównym deficytem wśród rezerwy są specjaliści, a nie żołnierze, którzy są szkoleni w wymiarze kilku dni. Jeśli te 200 tys. to mają być żołnierze powołani na kilkudniowe szkolenia, które nie przygotują nam specjalistów, ale mięso armatnie, to nie jest to sensowne szkolenie. Jeśli żołnierz wcześniej w swoje działalności wojskowej miał do czynienia ze specjalistycznym sprzętem to na dwutygodniowych ćwiczeniach można u niego te nawyki odtworzyć - podkreśla w rozmowie z "Faktem" gen. Waldemar Skrzypczak.