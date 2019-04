Tylko wyborcy PiS popierają "piątkę Kaczyńskiego". Nowy sondaż

Obietnice zawarte w tzw. piątce Kaczyńskiego popierają tylko wyborcy PiS. Większość zwolenników innych partii uważa, że "piątka" jest niepotrzebna i zbyt kosztowna dla budżetu - wynika z sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej".

"Gazeta Wyborcza" zapytała Polaków, co sądzą na temat pakietu socjalnego PiS , który został zaprezentowany przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Aż 74 proc. badanych wie, co to jest "piątka Kaczyńskiego. Większość respondentów, bo 58 proc., uważa, że jest to "zbyt kosztowna dla budżetu i nieuzasadniona propozycja”, a tylko 35 proc. uważa, że to "potrzebna i odpowiednia propozycja, nawet jeśli jest kosztowna”.