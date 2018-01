Tylko w WP. Zaskakujący scenariusz ws. Petru. "Wszystko jest już dogadane"? Oto reakcja

Z nieoficjalnych doniesień mediów wynika, że przewodniczący PO Grzegorz Schetyna chce pozbyć się byłego szefa Nowoczesnej z ogólnopolskiej polityki. Schetyna ma dążyć, by Ryszard Petru został wspólnym kandydatem opozycji na prezydenta Wrocławia. Wiemy, co na to sam "bohater" pogłosek.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W sprawie Petru pojawił się zaskakujący scenariusz (Agencja Gazeta)

"Obiady, spotkania, miłe słowa" - tak według "Faktu" mają wyglądać ostatnie kontakty Schetyny z Petru. Do ostatniego spotkania doszło w poniedziałek w jednej z wrocławskich restauracji.

Światło dzienne ujrzał zaskakujący scenariusz. Jak twierdzi dziennik, za miłymi gestami kryje się niecny plan. Szef PO ma chcieć pozbyć się Petru z ogólnopolskiej polityki i sprowadzić go do roli samorządowca zjednoczonej opozycji.

Konkretnie: były szef Nowoczesnej miałby zostać wspólnym kandydatem na prezydenta Wrocławia. O tym, że "wszystko jest już dogadane", Schetyna ma już opowiadać swoim współpracownikom.

Sprawa ma jednak drugie dno. Współpracownik Schetyny w rozmowie z "Faktem" przyznał, że niezależnie od sprawy kandydowania w wyborach samorządowych "trzeba kierować Petru na kurs kolizyjny z obecną szefową Nowoczesnej", czyli "wypychać go z założonej przez niego partii i do końca rozbić to, co zostało po politycznym dziele Ryszarda Petru".

Reakcja byłego szefa Nowoczesnej? - Nieprawda - powiedział w rozmowie z WP. Zaprzeczył, by planował kandydować na prezydenta Wrocławia i aby w tej sprawie spotykał się ze Schetyną. Sceptycznie podchodzi też do rzekomego planu szefa PO.

Konflikt w Nowoczesnej

O trudnej sytuacji w Nowoczesnej pisaliśmy w WP nieraz. Konflikt przybierał na sile odkąd w listopadzie Katarzyna Lubnauer pokonała Ryszarda Petru w wyborach na szefa partii. Później doszło między nimi do ostrej wymiany zdań za pośrednictwem mediów.

Na początku stycznia zarząd Nowoczesnej wybrał nowych przewodniczących partii. Tu nastąpił kolejny cios - zabrakło wsród nich właśnie Petru.